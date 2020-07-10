МОЗ: до послаблення карантину досі не готові 7 регіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Станом на 10 липня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 7 регіонів України, Київ вже п'ятий день поспіль не входить до цього списку. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
За даними МОЗ, на сьогоднішній ранок не готові до послаблення карантину Волинська, Донецька, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Чернігівська області.
Так, "випала" зі списку Івано-Франківська область.
Дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.
Раніше сьогодні у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19.