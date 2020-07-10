МОЗ: до послаблення карантину досі не готові 7 регіонів

За даними МОЗ, на сьогоднішній ранок не готові до послаблення карантину Волинська, Донецька, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Чернігівська області.

Так, "випала" зі списку Івано-Франківська область.

Дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.

Раніше сьогодні у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом випадків COVID-19.