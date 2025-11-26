"Моя скала": миллиардер Ричард Брэнсон сообщил о смерти жены - после 50 лет вместе

$42.370.10
Эксклюзив
07:00 • 3506 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
06:31 • 2496 просмотра
Мирный план США для Украины основан на российском документе - Reuters
06:07 • 4256 просмотра
Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов
25 ноября, 16:32 • 19116 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 36197 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
25 ноября, 14:59 • 28954 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
25 ноября, 14:47 • 27599 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
25 ноября, 14:46 • 23662 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
25 ноября, 13:51 • 16058 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
25 ноября, 13:41 • 15522 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Популярные новости
Вражеская атака на Запорожье: семеро раненых, повреждены многоэтажки и инфраструктураPhotoVideo25 ноября, 21:43 • 10619 просмотра
Число раненых в Запорожье возросло до 12, повреждено 7 многоэтажекPhotoVideo25 ноября, 22:51 • 17186 просмотра
Трамп раскрыл главную уступку, на которую пойдет Россия ради принятия «мирного плана»26 ноября, 01:00 • 16006 просмотра
Изменения в мирном плане США могут привести к отклонению его путиным - NYT02:31 • 12051 просмотра
"Нужно малообразованное общество": в россии вводят новые ограничения для получения высшего образования - ЦПД03:33 • 10723 просмотра
публикации
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
Эксклюзив
07:00 • 3506 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 36395 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
25 ноября, 10:00 • 45599 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 95895 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 125588 просмотра
"Моя скала": миллиардер Ричард Брэнсон сообщил о смерти жены - после 50 лет вместе

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Основатель Virgin Group Ричард Брэнсон сообщил в Instagram о смерти своей жены Джоан Темплман, с которой он прожил 50 лет. Он назвал ее своей лучшей подругой, скалой и путеводным светом, а также необыкновенной матерью и бабушкой.

"Моя скала": миллиардер Ричард Брэнсон сообщил о смерти жены - после 50 лет вместе
instagram.com/richardbranson

Миллиардер-основатель Virgin Group Ричард Брэнсон поделился сообщением о смерти своей жены Джоан Темплман в Instagram, пишет УНН.

Детали

"С разбитым сердцем сообщаю, что Джоан, моя жена и партнер на протяжении 50 лет, умерла", - написал Ричард Брэнсон.

В сообщении Брэнсон назвал Темплман своей ближайшей спутницей и постоянным присутствием в своей жизни. Он увековечил ее память как своей "лучшей подруги", "скалы" и "путеводного света", и сказал, что она была необыкновенной матерью и бабушкой.

Как отмечает Entrepreneur, Брэнсон и Темплман впервые пересеклись в 1976 году, и он часто с нежностью вспоминал эту встречу. В февральском сообщении 2020 года на Virgin.com он написал об их первой встрече: "Я часто составляю мнение о ком-то в течение 30 секунд после встречи, и я влюбился в Джоан почти с момента, когда увидел ее".

Он также объясняет значительную часть своего профессионального успеха ее постоянной поддержкой: "Я бы не смог сделать все это без Джоан, и я бы не видел ничего другого", - написал он в том же блоге.

На протяжении почти пяти десятилетий совместной жизни Брэнсон часто приписывал Темплман то, что она держала его на земле. Когда ей в июле исполнилось 80 лет, он отметил ее день рождения онлайн, назвав ее своей "замечательной, замечательной женой" и поблагодарив ее за то, что она была рядом с ним во время каждого триумфа, неудачи и тихого мгновения между ними.

Ричард Брэнсон заявил, что будет заниматься борьбой с изменением климата25.09.23, 03:42 • 145775 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Брак
Ричард Брэнсон