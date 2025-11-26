"Моя скала": миллиардер Ричард Брэнсон сообщил о смерти жены - после 50 лет вместе

instagram.com/richardbranson

Миллиардер-основатель Virgin Group Ричард Брэнсон поделился сообщением о смерти своей жены Джоан Темплман в Instagram, пишет УНН.

Детали

"С разбитым сердцем сообщаю, что Джоан, моя жена и партнер на протяжении 50 лет, умерла", - написал Ричард Брэнсон.

В сообщении Брэнсон назвал Темплман своей ближайшей спутницей и постоянным присутствием в своей жизни. Он увековечил ее память как своей "лучшей подруги", "скалы" и "путеводного света", и сказал, что она была необыкновенной матерью и бабушкой.

Как отмечает Entrepreneur, Брэнсон и Темплман впервые пересеклись в 1976 году, и он часто с нежностью вспоминал эту встречу. В февральском сообщении 2020 года на Virgin.com он написал об их первой встрече: "Я часто составляю мнение о ком-то в течение 30 секунд после встречи, и я влюбился в Джоан почти с момента, когда увидел ее".

Он также объясняет значительную часть своего профессионального успеха ее постоянной поддержкой: "Я бы не смог сделать все это без Джоан, и я бы не видел ничего другого", - написал он в том же блоге.

На протяжении почти пяти десятилетий совместной жизни Брэнсон часто приписывал Темплман то, что она держала его на земле. Когда ей в июле исполнилось 80 лет, он отметил ее день рождения онлайн, назвав ее своей "замечательной, замечательной женой" и поблагодарив ее за то, что она была рядом с ним во время каждого триумфа, неудачи и тихого мгновения между ними.

