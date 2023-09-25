Ричард Брэнсон заявил, что будет заниматься борьбой с изменением климата
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Находясь в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, основатель Virgin Group Ричард Брэнсон поделился подробностями своей следующей инициативы: борьбы с изменением климата. Об этом пишет The Hill, передает УНН.
Детали
Британский бизнесмен-миллиардер объявил в понедельник, что его новые инвестиции будут направлены на коалицию «Стражи планеты» (Planetary Guardians), состоящую из 14 мировых лидеров.
Его новая коалиция включает целый ряд людей, от актеров, таких как Роберт Редфорд, до активистов, таких как Джейн Гудолл, и до политиков, таких как бывший президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. Брэнсон сказал, что путь к борьбе с изменением климата начинается с его надлежащего измерения.
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«Изменение климата – это факт жизни. Количество углерода, попадающего в атмосферу Земли, нагревает мир, и это нанесет миру большой вред, если мы не возьмем его под контроль», — говорит миллиардер.
Брэнсон сказал, что путь борьбы с изменениями климата начинается с их надлежащего измерения.
«Если вы не можете правильно измерить что-то, то не сможете это исправить. Идея в том, что мы будем измерять девять’пять основных планетных показателей каждый год», - сказал он.
Речь идет, в частности, о площади дождевых лесов и исчезновении видов.
Брэнсон также признал влияние его компании Virgin Group, которую он основал в 1970 году, на изменение климата. В состав транснационального конгломерата входит более 400 компаний, в том числе авиакомпания Virgin Atlantic и коммерческая космическая программа Virgin Galactic.
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