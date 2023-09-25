Річард Бренсон заявив, що буде займатися боротьбою зі зміною клімату

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Британський бізнесмен-мільярдер оголосив у понеділок, що його нові інвестиції будуть спрямовані на коаліцію «Вартові планети» (Planetary Guardians), що складається з 14 світових лідерів.

Його нова коаліція включає цілий ряд людей, від акторів, таких як Роберт Редфорд, до активістів, таких як Джейн Гудолл, і до політиків, таких як колишній президент Колумбії Хуан Мануель Сантос. Бренсон сказав, що шлях до боротьби зі зміною клімату починається з її належного вимірювання.

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«Кміна клімату – це факт життя. Кількість вуглецю, що потрапляє в атмосферу Землі, нагріває світ, і це завдасть світові великої шкоди, якщо ми не візьмемо його під контроль», — каже мільярдер.

Бренсон сказав, що шлях боротьби зі змінами клімату починається з їх належного вимірювання.

«Якщо ви не можете правильно виміряти щось, то не зможете це виправити. Ідея в тому, що ми вимірюватимемо дев’ять основних планетних показників щороку», - сказав він.

Йдеться, зокрема, про площу дощових лісів та зникнення видів.

Бренсон також визнав вплив його компанії Virgin Group, яку він заснував у 1970 році, на зміну клімату. До складу транснаціонального конгломерату входить понад 400 компаній, зокрема авіакомпанія Virgin Atlantic і комерційна космічна програма Virgin Galactic.

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