Virgin Galactic запустить комерційні космічні польоти у червні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Компанія космічного туризму Virgin Galactic оголосила у понеділок, що відновлює польоти цього місяця, вперше за майже два роки, і запускає комерційні рейси у червні, інформує УНН.
Деталі
Місія Unity 25 відбудеться наприкінці травня із чотирма співробітниками компанії на борту, повідомила Virgin Galactic, заснована британським мільярдером Річардом Бренсоном, який брав участь в останньому космічному польоті компанії в липні 2021 року.
"Unity 25 - це остаточна оцінка всієї системи космічного польоту і досвіду астронавтів перед запуском комерційної служби наприкінці червня", - йдеться у заяві Virgin Galactic.
Unity 25 стане п'ятим польотом компанії до космосу на висоту 80 кілометрів над рівнем моря.
Екіпаж місії Unity 25 складатиметься з двох чоловіків та двох жінок: Бет Мозес, яка брала участь у двох попередніх польотах Virgin Galactic, Джаміли Гілберт, Кріса Хьюї та Люка Мейса, які кілька років навчали астронавтів NASA.
Virgin Galactic продала 800 квитків на майбутні комерційні рейси: 600 у період з 2005 по 2014 рік за ціною від 200 000 до 250 000 доларів та ще 200 по 450 000 доларів кожен.
Доповнення
На відміну від інших компаній, що використовують ракети вертикального запуску, Virgin Galactic використовує літак-носій, який злітає зі злітно-посадкової смуги, набирає велику висоту і скидає літак із ракетним двигуном, який злітає в космос, а потім повертається на Землю.
Загальний час у дорозі становить 90 хвилин, при цьому пасажири кілька хвилин перебувають у невагомості у салоні космічного літака.
Космічна програма Virgin Galactic зазнала багаторічних затримок та аварії 2014 року, в якій загинув пілот.
Virgin Galactic конкурує у сфері космічного туризму з компанією Blue Origin засновника Amazon Джеффа Безоса, яка також пропонує короткі суборбітальні польоти та відправила до космосу 32 особи.
Проте польоти ракети Blue Origin New Shepard було зупинено після аварії у вересні 2022 року, яка сталася невдовзі після старту з Техасу під час польоту без екіпажу.
У березні Blue Origin заявила, що сподівається невдовзі відновити польоти.