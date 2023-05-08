Virgin Galactic запустит коммерческие космические полеты в июне
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Компания космического туризма Virgin Galactic объявила в понедельник, что возобновляет полеты в этом месяце, впервые за почти два года, и запускает коммерческие рейсы в июне, сообщает УНН.
Детали
Миссия Unity 25 состоится в конце мая с четырьмя сотрудниками компании на борту, сообщила Virgin Galactic, основанная британским миллиардером Ричардом Брэнсоном, участвовавшим в последнем космическом полете компании в июле 2021 года.
"Unity 25 – это окончательная оценка всей системы космического полета и опыта астронавтов перед запуском коммерческой службы в конце июня", – говорится в заявлении Virgin Galactic.
Unity 25 станет пятым полетом компании в космос на высоту 80 километров над уровнем моря.
Экипаж миссии Unity 25 будет состоять из двух мужчин и двух женщин: Бет Мозес, участвовавшей в двух предыдущих полетах Virgin Galactic, Джамилы Гилберт, Криса Хьюи и Люка Мейса, несколько лет обучавших астронавтов NASA.
Virgin Galactic продала 800 билетов на будущие коммерческие рейсы: 600 в период с 2005 по 2014 год по цене от 200 000 до 250 000 долларов и еще 200 по 450 000 долларов каждый.
Дополнение
В отличие от других компаний, использующих ракеты вертикального запуска, Virgin Galactic использует самолет-носитель, взлетающий со взлетно-посадочной полосы, набирающий большую высоту и сбрасывающий самолет с ракетным двигателем, взлетающий в космос, а затем возвращающийся на Землю.
Общее время в пути составляет 90 минут, при этом пассажиры несколько минут находятся в невесомости в салоне космического самолета.
Космическая программа Virgin Galactic потерпела многолетние задержки и аварию в 2014 году, в которой погиб пилот.
Virgin Galactic конкурирует в сфере космического туризма с компанией Blue Origin основателем Amazon Джеффом Безосом, которая также предлагает короткие суборбитальные полеты и отправила в космос 32 человека.
Однако полеты на ракете Blue Origin New Shepard были остановлены после аварии в сентябре 2022 года, которая произошла вскоре после старта из Техаса во время полета без экипажа.
В марте Blue Origin заявила, что надеется в скором времени возобновить полеты.