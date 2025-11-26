"Моя скеля": мільярдер Річард Бренсон повідомив про смерть дружини - після 50 років разом
Засновник Virgin Group Річард Бренсон повідомив в Instagram про смерть своєї дружини Джоан Темплман, з якою він прожив 50 років. Він назвав її своєю найкращою подругою, скелею та провідним світлом, а також надзвичайною матір'ю та бабусею.
Мільярдер-засновник Virgin Group Річард Бренсон поділився повідомленням про смерть своєї дружини Джоан Темплман в Instagram, пише УНН.
Деталі
"З розбитим серцем повідомляю, що Джоан, моя дружина та партнерка протягом 50 років, померла", - написав Річард Бренсон.
У дописі Бренсон назвав Темплман своєю найближчою супутницею та постійною присутністю у своєму житті. Він увічнив її пам'ять як своєї "найкращої подруги", "скелі" та "провідного світла", і сказав, що вона була надзвичайною матір'ю та бабусею.
Як зазначає Entrepreneur, Бренсон і Темплман вперше перетнулися в 1976 році, і він часто з ніжністю згадував цю зустріч. У лютневому дописі 2020 року на Virgin.com він написав про їхню першу зустріч: "Я часто складаю думку про когось протягом 30 секунд після зустрічі, і я закохався в Джоан майже з моменту, коли побачив її".
Він також пояснює значну частину свого професійного успіху її постійною підтримкою: "Я б не зміг зробити все це без Джоан, і я б не бачив нічого іншого", - написав він у тому ж блозі.
Протягом майже п'яти десятиліть спільного життя Бренсон часто приписував Темплман те, що вона тримала його на землі. Коли їй у липні виповнилося 80 років, він відзначив її день народження онлайн, назвавши її своєю "чудовою, чудовою дружиною" та подякувавши їй за те, що вона була поруч з ним під час кожного тріумфу, невдачі та тихої миті між ними.
