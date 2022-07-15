Языковой омбудсмен не будет вручать штрафы первым лицам государства: Креминь говорит, это спекуляции

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"Все спекуляции, что Уполномоченный будет вручать штрафы первым лицам государства, не соответствуют действительности. Я с уважением отношусь к Президенту Украины, я считаю, что он выполняет чрезвычайную историческую миссию, он коммуникирует со всем миром, он является Гарантом украинской Конституции и он будет однозначно принимать парад победы украинских войск в городе Киеве", - сказал Кремень.

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В то же время, языковой омбудсмен подчеркнул, что использовать негосударственный язык во время встреч и общения с иностранными гостями не запрещено, но если это ретранслируется через официальные средства телекоммуникации, то должен быть перевод на украинский язык.

По данным языкового омбудсмена, 25 украинских чиновников не используют государственный язык, когда информируют общество в социальных сетях и через телевидение.