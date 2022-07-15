Мовний омбудсмен не вручатиме штрафи першим особам держави: Кремінь каже, це спекуляції

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"Усі спекуляції, що Уповноважений вручатиме штрафи першим особам держави, не відповідають дійсності. Я з повагою ставлюся до Президента України, я вважаю, що він виконує надзвичайну історичну місію, він комунікує з усім світом, він є Гарантом української Конституції і він однозначно прийматиме парад перемоги українських військ у місті Києві", - сказав Кремінь.

Доповнення

Водночас мовний омбудсмен наголосив, що використовувати недержавну мову під час зустрічей і спілкування з іноземними гостями не заборонено, але якщо це ретранслюється через офіційні засоби телекомунікації, то має бути переклад українською мовою.

За даними мовного омбудсмена, 25 українських посадовців не використовують державну мову, коли інформують суспільство у соціальних мережах та через телебачення.