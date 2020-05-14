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Мотоциклисту, который травмировал полицейского, сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 30396 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Полиция сообщила о подозрении 29-летнему киевлянину, который травмировал полицейского при исполнении им служебных обязанностей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Мотоциклисту, который травмировал полицейского, сообщили о подозрении

"По согласованию Киевской местной прокуратуры № 2 следственным отделом Дарницкого УП ГУНП в Киеве сообщено о подозрении 29-летнему жителю Киева по факту умышленного нанесения телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа в связи с выполнением этим сотрудником служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

Так, инцидент произошел 10 мая в Дарницком районе города Киева, когда патрульные увидели водителя мотоцикла, который двигался без шлема, с нарушением правил дорожного движения.

Однако мотоциклист увидел правоохранителей и решил сбежать, осуществив наезд на одного из правоохранителей и протянув его транспортным средством по дороге, пока сам не потерял равновесие. В дальнейшем водитель снова попытался сбежать, однако был задержан коллегой пострадавшего.

Сообщается, что в результате инцидента правоохранитель получил телесные повреждения в виде перелома левого надколенника со смещением обломков, ссадину левого коленного сустава и локтевого сустава.

Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (Умышленное причинение сотруднику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим сотрудником служебных обязанностей) УК Украины.

Дарницким районным судом города Киева удовлетворено ходатайство прокурора о применении к подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста.

За совершенное мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее судимого мужчину приговорили к 10 годам заключения за покушение на жизнь полицейского.

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