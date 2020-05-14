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Мотоциклісту, який травмував поліцейського, повідомили про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Поліція повідомила про підозру 29-річному киянину, який травмував поліцейського під час виконання ним службових обов’язків. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

Мотоциклісту, який травмував поліцейського, повідомили про підозру

"За погодженням Київської місцевої прокуратури № 2 слідчим відділом Дарницького УП ГУНП у місті Києві повідомлено про підозру 29–річному мешканцю Києва за фактом умисного нанесення тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків",- йдеться у повідомленні.

Так, інцидент стався 10 травня у Дарницькому районі міста Києва, коли патрульні побачили водія мотоцикла, який рухався без шолому, з порушенням правил дорожнього руху.

Однак мотоцикліст побачив правоохоронців та вирішив втекти, здійснивши наїзд на одного з правоохоронців та протягнувши його транспортним засобом по дорозі, поки сам не втратив рівновагу. Надалі водій знову спробував втекти, однак був затриманий колегою постраждалого.

Повідомляється, що внаслідок інциденту правоохоронець отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому лівого надколінника зі зміщенням уламків, осаднення лівого колінного суглобу та ліктьового суглобу.

Правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) КК України.

Дарницьким районним судом міста Києва задоволено клопотання прокурора про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
За вчинене чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше судимого чоловіка засудили до 10 років ув’язнення за замах на життя поліцейського.

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