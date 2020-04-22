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The Washington Post

Чоловіка засудили до 10 років ув’язнення за замах на життя поліцейського

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Бершадський районний суд на Вінничині виніс вирок 44-річному раніше неодноразово судимому чоловіку, який 8 липня 2018 на залізничній станції в с. Флорино Бершадського району погрожував людям гранатою. Під час затримання поліцейськими зловмисник кинув у бік поліцейських гранату та травмував одного з них. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію Вінницької області.

Чоловіка засудили до 10 років ув’язнення за замах на життя поліцейського

Бершадською місцевою прокуратурою Вінницької області підтримано обвинувачення у розгляді колегією суддів кримінального провадження відносно 44-річного чоловіка.

На підставі зібраних в ході досудового розслідування доказів доведено вину підсудного у вчиненні злочинів, передбачених ст.263 ч.1(Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст.348 КК України (Посягання на життя працівника правоохоронного органу).

Судом злочинця засуджено за сукупністю злочинів на 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, двох чоловіків на Львівщині судитимуть за спробу вбити поліцейського.

Українські Національні Новини

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