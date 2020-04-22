Мужчину приговорили к 10 годам заключения за покушение на жизнь полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Бершадский районный суд в Винницкой области вынес приговор 44-летнему ранее неоднократно судимому мужчине, который 8 июля 2018 года на железнодорожной станции в с. Флорино Бершадского района угрожал людям гранатой. Во время задержания полицейскими злоумышленник бросил в сторону полицейских гранату и травмировал одного из них. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Винницкой области.
Бершадский местной прокуратурой Винницкой области поддержал обвинение в рассмотрении коллегией судей уголовного производства в отношении 44-летнего мужчины.
На основании собранных в ходе досудебного расследования доказательств доказана вина подсудимого в совершении преступлений, предусмотренных ст.263 ч.1 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст.348 УК Украины (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
Судом преступник осужден по совокупности преступлений на 10 лет лишения свободы.
Напомним, двух мужчин во Львовской области будут судить за попытку убить полицейского.