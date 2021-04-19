Жуткая авария: пилот "Ред Булла" выиграл Гран-при "Формулы-1"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл гонку второго этапа сезона-2021 "Формулы-1" в Эмилии-Романье (Италия), передает УНН со ссылкой на на сайт соревнований.
Детали
Голландец обогнал на финише на 22 секунды представителя "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона. Третьим оказался британец Ландо Норрис из "Макларена". Далее разместились Леклер и Сайнс (оба из "Феррари").
Примечательно, что на 33 круге Гран-При произошла жуткая авария с участием пилота "Мерседес" Боттас и Расселла с "Уильямса", из-за которой останавливали гонку.
Заметим, что во второй раз в карьере "Формулы-1" финишировать сумел сын легендарного Михаэля Шумахера - Мик, который оказался 16-м, предпоследним из тех, кто финишировал. В прошлый раз он также был 16-м.
Напомним
Хэмилтон стал триумфатором первого Гран-При сезона "Формулы-1".