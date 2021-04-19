Моторошна аварія: пілот "Ред Булла" виграв Гран-Прі "Формули-1"

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Нідерландець обігнав на фініші на 22 секунди представника “Мерседеса” Льюїса Хемілтона. Третім виявився британець Ландо Норріс з “Макларена”. Далі розмістилися Леклер і Сайнс (обидва із “Феррарі”).

Примітно, що на 33 колі Гран-Прі сталася моторошна аварія за участі пілота “Мерседес” Боттаса та Расселла із “Вільямса”, через яку зупиняли гонку.

Зауважимо, що вдруге в кар’єрі “Формули-1” фінішувати зумів син легендарного Міхаеля Шумахера — Мік, який опинився 16-м, передостаннім із тих, хто фінішував. Попереднього разу він також був 16-м.

Нагадаємо

Хемілтон став тріумфатором першого Гран-Прі сезону “Формули-1”.