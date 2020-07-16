Мосты Киева утром сковали пробки

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 40024 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102379 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107289 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134580 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111001 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131959 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102173 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102609 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104454 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102077 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Мосты Киева утром сковали пробки

Мосты Киева утром сковали пробки

Киев  •  УНН

 • 23221 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. По состоянию на 8:10 четверга на дорогах Киева заметно значительное усложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, утром затруднено движение в направлении правого берега на мостах: Дарницком, Южном, Северном, Патона и мосту Метро. Кроме того, по данным сервиса, на Северном мосту произошло ДТП.

На левом берегу пока не наблюдается значительных пробок, кроме как на подъездах к мостам, в частности, на проспекте Бажана и Броварском проспекте.

На правом берегу частично затруднено движение по Набережному шоссе, улицей Набережно-Крещатицкой, проспектом Героев Сталинграда.

Пробки образовались на улице Елены Телиги, проспекте Победы, проспекте Академика Палладина. На проспекте Леся Курбаса затруднено движение из-за ДТП, частично перекрыто движение по проспекту Любомира Гузара, что также привело к пробкам.

Незначительные осложнения движения наблюдаются на проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, улице Юрия Илленко.

Как сообщал УНН, патрульная полиция собрала плейлист для безопасного вождения, в плейлист вошло 40 треков.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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