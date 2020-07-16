Мосты Киева утром сковали пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. По состоянию на 8:10 четверга на дорогах Киева заметно значительное усложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, утром затруднено движение в направлении правого берега на мостах: Дарницком, Южном, Северном, Патона и мосту Метро. Кроме того, по данным сервиса, на Северном мосту произошло ДТП.
На левом берегу пока не наблюдается значительных пробок, кроме как на подъездах к мостам, в частности, на проспекте Бажана и Броварском проспекте.
На правом берегу частично затруднено движение по Набережному шоссе, улицей Набережно-Крещатицкой, проспектом Героев Сталинграда.
Пробки образовались на улице Елены Телиги, проспекте Победы, проспекте Академика Палладина. На проспекте Леся Курбаса затруднено движение из-за ДТП, частично перекрыто движение по проспекту Любомира Гузара, что также привело к пробкам.
Незначительные осложнения движения наблюдаются на проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, улице Юрия Илленко.
Как сообщал УНН, патрульная полиция собрала плейлист для безопасного вождения, в плейлист вошло 40 треков.