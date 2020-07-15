Патрульна поліція зібрала плейлист для безпечного водіння
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Патрульна поліція зібрала плейлист для безпечного водіння, до плейлиста увійшло 40 треків. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Департаменту патрульної поліції.
“З 1-го червня в Україні запрацювала система відеофіксації дорожнього руху. Уже за першу добу вона зареєструвала 57 880 випадків перевищення швидкості. Музична підбірка на YouTube Music від патрульної поліції допоможе водіям дотримуватися ПДР підсвідомо”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що згідно з дослідженням International Journal of Environmental Research and Public Health, музика, темп якої не перевищує 100 ударів на хвилину, позитивно впливає на стиль їзди.
“Прослуховуючи її за кермом, водії з більшою ймовірністю дотримуються нижчої швидкості та рідше роблять небезпечні маневри”, — йдеться в тексті дослідження.
У плейлист увійшло 40 треків, серед яких є й відомі композиції Tyler The Creator, Foals, Onuka, Jungle, Один в каное, Сергій Бабкін тощо.
Плейлист можна прослухати в YouTube Music.
Нагадаємо, відсьогодні найбільший у світі музичний стрімінговий сервіс Spotify офіційно почав свою роботу в Україні.