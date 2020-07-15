Патрульная полиция собрала плейлист для безопасного вождения
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Патрульная полиция собрала плейлист для безопасного вождения, в плейлист вошло 40 треков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-cлужбу Департамента патрульной полиции.
“С 1 июня в Украине заработала система видеофиксации дорожного движения. Уже за первые сутки она зарегистрировала 57 880 случаев превышения скорости. Музыкальная подборка на YouTube Music от патрульной полиции поможет водителям соблюдать ПДД подсознательно”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно исследованию International Journal of Environmental Research and Public Health, музыка, темп которой не превышает 100 ударов в минуту, положительно влияет на стиль езды.
“Прослушав ее за рулем, водители с большей вероятностью придерживаются низкой скорости и реже совершают опасные маневры”, — говорится в тексте исследования.
В плейлист вошло 40 треков, среди которых есть и известные композиции Tyler The Creator, Foals, Onuka, Jungle, Один в каноэ, Сергей Бабкин и др.
Плейлист можно прослушать в YouTube Music.
Напомним, с сегодняшнего дня крупнейший в мире музыкальный стриминговий сервис Spotify официально начал свою работу в Украине.