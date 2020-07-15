Spotify запустився в Україні: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Відсьогодні найбільший у світі музичний стрімінговий сервіс Spotify офіційно почав свою роботу в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт сервісу.
“Україна може насолоджуватися прослуховуванням 50 мільйонів треків, 4 мільярдів плейлистів, а також локалізованими функціями персоналізації музики”, — йдеться у повідомленні сервісу.
Окрім України Spotify запустився ще у 12 країнах Європи: Білорусі, Казахстані, Албанії, Боснії і Герцеговині, Хорватії, Косово, Молдові, Чорногорії, Північній Македонії, Сербії, Словенії та Росії. Таким чином, географія поширення популярного сервісу розширилася до 92 країн.
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Для початку користування Spotify достатньо пройти реєстрацію та завантажити безкоштовний додаток у Play Market чи AppStore (або інших платформах).
Безкоштовна версія має низку обмежень: між треками — рекламні вставки, альбоми і плей-листи можна слухати тільки у випадковому порядку, пропустити можна не більше шести пісень на годину, а також не можна завантажувати пісні. Проте у Spotify існує чотири варіанти преміум-підписки: оформлення однієї з них надасть безкоштовний пробний період протягом одного місяця.
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- Стандартна підписка на місяць — 4,99 доларів (приблизно 135 грн ) на місяць.
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- Підписка для двох — 6,49 доларів (~175 грн) на місяць.
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- Сімейна підписка (до шести акаунтів) — 7,99 доларів (~215 грн) на місяць.
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- Для студентів — 2,49 доларів (~67 грн) на місяць.
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Особливістю стрімінгового сервісу є алгоритм підбору музики, який підлаштовується під ваш смак на основі попередньо прослуханої та вподобаної вами музики. Через якийсь час користування додаток навчиться розпізнавати, яка музика подобається вам більше, і буде збирати для вас аналогічні збірки.
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