Spotify запустился в Украине: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. С сегодняшнего дня крупнейший в мире музыкальный стриминговий сервис Spotify официально начал свою работу в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт сервиса.
“Украина может наслаждаться прослушиванием 50 миллионов треков, 4 миллиардов плейлистов, а также локализованными функциями персонализации музыки”, — говорится в сообщении сервиса.
Кроме Украины Spotify запустился еще в 12 странах Европы: Беларуси, Казахстане, Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Косово, Молдавии, Черногории, Северной Македонии, Сербии, Словении и России. Таким образом, география распространения популярного сервиса расширилась до 92 стран.
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Для начала пользования Spotify достаточно пройти регистрацию и загрузить бесплатное приложение в Play Market или AppStore (или других платформах).
Бесплатная версия имеет ряд ограничений: между треками — рекламные вставки, альбомы и плей-листы можно слушать только в случайном порядке, пропустить можно не более шести песен в час, а также нельзя загружать песни. Однако в Spotify существует четыре варианта премиум-подписки: оформление одной из них предоставит бесплатный пробный период в течение одного месяца.
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- Стандартная подписка на месяц — 4,99 долларов (примерно 135 грн) в месяц.
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- Подписка для двоих — 6,49 долларов (~ 175 грн) в месяц.
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- Семейная подписка (до шести аккаунтов) — 7,99 долларов (~ 215 грн) в месяц.
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- Для студентов — 2,49 долларов (~ 67 грн) в месяц.
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Особенностью стримингового сервиса алгоритм подбора музыки, который подстраивается под ваш вкус на основе предварительно прослушанной и понравившейся вам музыки. Через некоторое время пользования приложение научится распознавать, какая музыка нравится вам больше, и будет собирать для вас аналогичные сборки.
Напомним, игровые платформы столкнулись с ростом спроса на фоне карантина из-за коронавируса.