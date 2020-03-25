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Ігрові платформи зіткнулися зі зростанням попиту на тлі карантину через коронавірус

Ігрові платформи зіткнулися зі зростанням попиту на тлі карантину через коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Великі ігрові онлайн-платформи стикаються зі зростанням попиту, оскільки все більша кількість країн змушують громадян залишатися вдома в спробі обмежити поширення нового коронавірусу. Про це пише Ars Technica, передає УНН.

Минулого тижня онлайн-мережі Microsoft і Nintendo на короткий час відключилися для багатьох користувачів по всьому світу, а мережевий трекер Downdetector відзначив численні сплески зареєстрованих проблем з PlayStation Network протягом тижня.

Відповідальний за Xbox в Microsoft Філ Спенсер підтвердив через Twitter, що "використання злетіло вверх практично скрізь", і подякував співробітникам, які працюють над відновленням роботи серверів. "У ці часи багато людей використовують ігри як спосіб залишатися на зв'язку", - зазначив він.

У своєму недавньому оновленні Microsoft дала смутні запевнення в тому, що "активно відстежує тенденції продуктивності і використання, щоб гарантувати оптимізацію сервісу для наших клієнтів у всьому світі і пристосуватися до нового зростання і попиту", відзначає видання.

Sony тим часом оголосила, що "працює з інтернет-провайдерами в Європі щодо трафіку завантажень, щоб допомогти зберегти доступ для всієї інтернет-спільноти". Це означає загальні обмеження, які можуть призвести до "трохи більш повільного завантаження ігор або із затримкою" для європейських користувачів, але все ж має забезпечити "надійний ігровий процес" в багатокористувацьких онлайн-іграх, вважає Sony.

Компанія Sony намагається вирішити "проблеми з інтернет-стабільністю, оскільки безпрецедентна кількість людей практикує соціальне дистанціювання і стає все більш залежною від доступу до інтернет", - йдеться в повідомленні компанії. Цей крок послідував через кілька днів після того, як Netflix і YouTube вжили аналогічних заходів зі зниженню якості потокового відео за замовчуванням в Європі після тиску з боку інституцій ЄС, пише видання.

Водночас у Steam спостерігається зростання кількості одночасних користувачів. Ця кількість досягла 22,67 мільйона в понеділок, в тому числі понад 7 мільйонів, які активно грали в гру - обидва рекорди, зафіксовані SteamDB. Середньодобовий пік одночасного використання Steam за останні 30 днів досяг 18,4 мільйона, що майже на 13 відсотків більше, ніж в середньому за січень, і на 20 відсотків вище, ніж в середньому рік тому.

Такі ігри, як Football Manager 2020 року, Civilization VI, Stellaris і Ark: Survival Evolved перебувають у топі за одночасними гравцями Steam за останні тижні, причому останні випуски Steam, такі як Doom Eternal і Borderlands 3, також свідчать про сильний інтерес гравця.

Нагадаємо, з 12 березня до 3 квітня в Україні запровадили карантин для протидії коронавірусу.

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