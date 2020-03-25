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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 60750 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 70913 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Игровые платформы столкнулись с растущим спросом на фоне карантина из-за коронавируса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Крупные игровые онлайн-платформы сталкиваются с ростом спроса, поскольку все большее число стран и населенных пунктов вынуждают граждан оставаться дома в попытке ограничить распространение нового коронавируса. Об этом пишет Ars Technica, передает УНН.

На прошлой неделе онлайн-сети Microsoft и Nintendo на короткое время отключились для многих пользователей по всему миру, и сетевой трекер Downdetector отметил многочисленные всплески зарегистрированных проблем с PlayStation Network в течение недели.

Глава по Xbox в Microsoft Фил Спенсер подтвердил через Twitter, что "использование взлетело практически везде", и поблагодарил сотрудников, работающих над восстановлением серверов. "В эти времена многие люди используют игры как способ оставаться на связи", - отметил он.

В своем недавнем обновлении Microsoft дала смутные заверения в том, что она "активно отслеживает тенденции производительности и использования, чтобы гарантировать оптимизацию сервиса для наших клиентов во всем мире и приспособиться к новому росту и спросу", отмечает издание.

Sony тем временем объявила, что "работает с интернет-провайдерами в Европе относительно трафика загрузок, чтобы помочь сохранить доступ для всего интернет-сообщества". Это означает общее ограничение, которое может привести к "несколько более медленной загрузке игр или с задержкой" для европейских пользователей, но все же должно обеспечить "надежный игровой процесс" в многопользовательских онлайн-играх, считает Sony.

Компания Sony пытается решить "проблемы с интернет-стабильностью, поскольку беспрецедентное количество людей практикуют социальное дистанцирование и становятся все более зависимыми от доступа в Интернет", - говорится в сообщении компании. Этот шаг последовал через несколько дней после того, как Netflix и YouTube предприняли аналогичные меры по снижению качества потокового видео по умолчанию в Европе после давления со стороны институтов ЕС, пишет издание.

В то же время в Steam наблюдается рост числа одновременных пользователей. Это число достигло 22,67 миллиона в понедельник, в том числе более 7 миллионов, которые активно играли в игру - оба рекорда, зафиксированных SteamDB. Среднесуточный пик одновременного использования Steam за последние 30 дней в настоящее время достиг 18,4 миллиона, что почти на 13 процентов больше, чем в среднем за январь, и на 20 процентов выше, чем в среднем год назад.

Такие игры, как Football Manager 2020, Civilization VI, Stellaris и Ark: Survival Evolved находятся в топе по одновременным игрокам Steam за последние недели, причем последние выпуски Steam, такие как Doom Eternal и Borderlands 3, также показывают сильный интерес игрока.

Напомним, с 12 марта по 3 апреля в Украине ввели карантин для противодействия коронавируса.

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