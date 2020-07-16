Мости Києва зранку скували затори

Так, зранку ускладнено рух у напрямку правого берега на мостах: Дарницькому, Південному, Північному, Патона та мосту Метро. Окрім того, за даними сервісу, на Північному мосту сталась ДТП.

На лівому березі наразі не спостерігається значних заторів, окрім як на під’їздах до мостів, зокрема, на проспекті Миколи Бажана та Броварському проспекті.

На правому березі частково ускладнено рух Набережним шосе, вулицею Набережно-Хрещатицькій, проспектом Героїв Сталінграда.

Затори утворились на вулиці Олени Теліги, проспекті Перемоги, проспекті Академіка Палладіна. На проспекті Леся Курбаса ускладнено рух через ДТП, частково перекрито рух проспектом Любомира Гузара, що також призвело до заторів.

Незначне ускладнення руху спостерігається на проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті, вулиці Юрія Ілленка.

Як повідомляв УНН, патрульна поліція зібрала плейлист для безпечного водіння, до плейлиста увійшло 40 треків.



