Мости Києва зранку скували затори

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19 березня, 18:42 • 102979 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 146792 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 122276 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 136493 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 140136 перегляди

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Станом на 8:10 четверга на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, зранку ускладнено рух у напрямку правого берега на мостах: Дарницькому, Південному, Північному, Патона та мосту Метро. Окрім того, за даними сервісу, на Північному мосту сталась ДТП.

На лівому березі наразі не спостерігається значних заторів, окрім як на під’їздах до мостів, зокрема, на проспекті Миколи Бажана та Броварському проспекті.

На правому березі частково ускладнено рух Набережним шосе, вулицею Набережно-Хрещатицькій, проспектом Героїв Сталінграда.

Затори утворились на вулиці Олени Теліги, проспекті Перемоги, проспекті Академіка Палладіна. На проспекті Леся Курбаса ускладнено рух через ДТП, частково перекрито рух проспектом Любомира Гузара, що також призвело до заторів.

Незначне ускладнення руху спостерігається на проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті, вулиці Юрія Ілленка.

Як повідомляв УНН, патрульна поліція зібрала плейлист для безпечного водіння, до плейлиста увійшло 40 треків.

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