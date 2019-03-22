Мостами, поездами и дорогами: Венгрия будет сближаться с Украиной в инфраструктуре

“Мы работаем над двумя большими проектами. Первый — ремонт автодороги вокруг Берегово и на отрезке до Мукачево. Второй — автобан с венгерской стороны. Он вскоре подойдёт к границе с Украиной, осталось построить два десятка километров. Мы хотим объединить два региона и две страны”, — сказал посол, рассказывая о наибольших инфраструктурных проектах, которые поддерживает Венгрия на территории Украины или которые связаны с ней.

“Кроме того, сотрудничаем на уровне железных дорог — успешно функционирует рейс Мукачево — Будапешт. Возможно, запустим вторую пару поездов”, — отметил он.

По словам Ийдярто, Венгрия также ведёт переговоры с Украиной о строительстве моста через Тису на пункте пропуска.

“Очевидно, чопский мост не справляется с потоком туристов. Если же будет больше грузов, а мы надеемся на развитие не только региональных, но и государственных экономических отношений, то второй мост необходим”, — сказал он.

Посол напомнил, что, несмотря на прохладные отношения между двумя странами, товарооборот Венгрии с Украиной в 2018 году составил 4 млрд евро — больше, чем с Россией.

Как сообщал УНН, 1 декабря в Украине появился уполномоченный по трансграничному сотрудничеству с Венгрией Николай Балтажы — на следующей неделе он поедет в Будапешт.