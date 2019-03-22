Мостами, поїздами і дорогами: Угорщина буде зближуватися з Україною в інфраструктурі

"Ми працюємо над двома великими проектами. Перший - ремонт автодороги навколо Берегово та на відрізку до Мукачево. Другий - автобан з угорської сторони. Він незабаром підійде до кордону з Україною, залишилося побудувати два десятка кілометрів. Ми хочемо об'єднати два регіони і дві країни", - сказав посол, розповідаючи про найбільші інфраструктурні проекти, які підтримує Угорщина на території України або які пов'язані з нею.

"Крім того, співпрацюємо на рівні залізниць - успішно функціонує рейс Мукачево - Будапешт. Можливо, запустимо другу пару поїздів", - зазначив він.

За словами Ійдярто, Угорщина також веде переговори з Україною про будівництво моста через Тису на пункті пропуску.

"Очевидно, чопський міст не справляється з потоком туристів. Якщо ж буде більше вантажів, а ми сподіваємося на розвиток не тільки регіональних, але і державних економічних відносин, то другий міст необхідний", - сказав він.

Посол нагадав, що, незважаючи на прохолодні відносини між двома країнами, товарообіг Угорщини з Україною в 2018 році становив 4 млрд євро - більше, ніж з Росією.

Як повідомляв УНН, 1 грудня в Україні з'явився уповноважений з транскордонного співробітництва з Угорщиною Микола Балтажи - на наступному тижні він поїде в Будапешт.