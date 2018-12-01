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Украина назначила уполномоченного по трансграничному сотрудничеству с Венгрией

Украина назначила уполномоченного по трансграничному сотрудничеству с Венгрией

Киев  •  УНН

 • 8608 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Украине появился уполномоченный по трансграничному сотрудничеству с Венгрией Николай Балтажы - на следующей неделе он поедет в Будапешт. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Facebook, передает УНН.

"26 ноября в Киеве наши заместители обсудили ряд конкретных проектов сотрудничества (ведь реальные дела это основа каждого партнерства). Не обошли и вопросы взаимодействия при привлечении венгерской помощи в развитие Закарпатья. Важно, что на этих консультациях наш новый уполномоченный по трансграничному сотрудничеству Николай Балтажы лично познакомился со своими венгерскими коллегами. Уже на следующей неделе в Будапеште предстоит их предметная встреча", - сообщил Климкин.

При этом он уточнил, что также стороны обсудили использование венгерского кредита в 50 млн евро на развитие пограничной инфраструктуры, модернизацию пунктов пропуска и строительство объездной дороги вокруг Берегово. Кроме того, переговоры коснулись темы совместного контроля на границе, запуска нового поезда Мукачево-Будапешт, начало прямого авиасообщения Львов-Будапешт компанией WizzAir.

Напомним, 28 ноября представители власти Украины и Венгрии собрались на консультации в Киеве для обсуждения проблемных вопросов между странами.

Добавим, Будапешт имеет отличное от Киева видение относительно украинской политики, что касается, в частности, венгерского нацменьшинства на Закарпатье, языковой статьи закона об образовании. Венгрия поэтому уже некоторое время блокирует сотрудничество Украины и НАТО, требуя от Украины изменить подход. Должностные лица двух стран пытаются достичь консенсуса по проблемным вопросам.

Украинские Национальные Новости

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