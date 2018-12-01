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Україна призначила уповноваженого з транскордонного співробітництва з Угорщиною

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. В Україні з'явився уповноважений з транскордонного співробітництва з Угорщиною Микола Балтажи – наступного тижня він поїде до Будапешта. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Facebook, передає УНН.

Україна призначила уповноваженого з транскордонного співробітництва з Угорщиною

"26 листопада в Києві наші заступники обговорили низку конкретних проектів співробітництва (адже реальні справи це основа кожного партнерства). Не оминули й питання взаємодії при залученні угорської допомоги в розвиток Закарпаття. Важливо, що на цих консультаціях наш новий уповноважений з транскордонного співробітництва Микола Балтажи особисто познайомився зі своїми угорськими колегами. Вже наступного тижня в Будапешті має відбутися їхня предметна зустріч", - повідомив Клімкін.

При цьому він уточнив, що також сторони обговорили використання угорського кредиту в 50 млн євро на розвиток прикордонної інфраструктури, модернізацію пунктів пропуску та будівництво об'їзної дороги навколо Берегова. Крім того, перемовини торкнулись теми спільного контролю на кордоні, запуску нового потягу Мукачево-Будапешт, започаткування прямого авіасполучення Львів-Будапешт компанією WizzAir.

Нагадаємо, 28 листопада представники влади України та Угорщини зібралися на консультації у Києві для обговорення проблемних питань між країнами.

Додамо, Будапешт має відмінне від Києва бачення стосовно української політики, що торкається, зокрема, угорської нацменшини на Закарпатті, мовної статті закону про освіту. Угорщина через це уже деякий час блокує співпрацю України і НАТО, вимагаючи від України змінити підхід. Посадові особи двох країн намагаються дійти консенсусу щодо проблемних питань.

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