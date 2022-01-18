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15 марта, 19:03 • 106809 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 143643 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123707 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117203 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104963 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101564 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93425 просмотра

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Москва считает, что военная помощь Запада для Украины не поможет снижению напряженности на границе

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 января. УНН. Снабжение Западом оружия для Украины никак не поможет снижению напряженности на границе. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает УНН.

Цитата

"Это все в русле наших обеспокоенностей в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые зачастую не только являются оборонительными, но и наступательными. Тем более, якобы упоминались ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс - ред.), циркуляция ПЗРК - это вообще отдельная субстанция, которая регулируется международным правом. Это чрезвычайно опасно и не способствует снижению напряженности", — цитируют российские СМИ пресс-секретаря Путина.

Детали

Песков отмечает, что информация о поставках оружия в Украину, в том числе ПЗРК, “находится в русле обеспокоенностей России в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений".

Добавим

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна поставит Украине новый пакет систем безопасности, чтобы помочь повысить ее оборонительные возможности перед угрозой поведения со стороны России.

По информации СМИ, ​​британские военно-транспортные самолеты в понедельник доставили в Украину протитанкове вооружения в рамках дополнительной военной помощи от Соединенного Королевства, облетев при этом воздушное пространство Германии.

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