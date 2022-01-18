Москва считает, что военная помощь Запада для Украины не поможет снижению напряженности на границе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Снабжение Западом оружия для Украины никак не поможет снижению напряженности на границе. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает УНН.
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"Это все в русле наших обеспокоенностей в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые зачастую не только являются оборонительными, но и наступательными. Тем более, якобы упоминались ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс - ред.), циркуляция ПЗРК - это вообще отдельная субстанция, которая регулируется международным правом. Это чрезвычайно опасно и не способствует снижению напряженности", — цитируют российские СМИ пресс-секретаря Путина.
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Песков отмечает, что информация о поставках оружия в Украину, в том числе ПЗРК, “находится в русле обеспокоенностей России в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений".
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна поставит Украине новый пакет систем безопасности, чтобы помочь повысить ее оборонительные возможности перед угрозой поведения со стороны России.
По информации СМИ, британские военно-транспортные самолеты в понедельник доставили в Украину протитанкове вооружения в рамках дополнительной военной помощи от Соединенного Королевства, облетев при этом воздушное пространство Германии.