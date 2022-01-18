Москва вважає, що військова допомога Заходу для України не допоможе зниженню напруженості на кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Постачання Заходом зброї для України ніяк не допоможе зниженню напруженості на кордоні. Таку думку висловив прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає УНН.
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"Це все в руслі наших занепокоєнь у зв'язку з освоєнням території України з боку різних постачальників озброєнь, які часто не тільки є оборонними, а й наступальними. Тим більше, нібито згадувалися ПЗРК (переносний зенітний ракетний комплекс-ред.), циркуляція ПЗРК - це взагалі окрема субстанція, яка регулюється міжнародним правом. Це надзвичайно небезпечно і не сприяє зниженню напруженості", — цитують російські ЗМІ прессекретаря Путіна.
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Пєсков зазначає, що інформація про постачання зброї в Україну, в тому числі ПЗРК, “знаходиться в руслі стурбованостей Росії у зв'язку з освоєнням території України з боку різних постачальників озброєнь".
Додамо
Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що країна поставить Україні новий пакет систем безпеки, щоб допомогти підвищити її оборонні можливості перед загрозою поведінки з боку Росії.
За інформацією ЗМІ, британські військово-транспортні літаки в понеділок доставили в Україну протитанкове озброєння в рамках додаткової військової допомоги від Сполученого Королівства, облетівши при цьому повітряний простір Німеччини.