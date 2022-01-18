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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 77899 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Москва вважає, що військова допомога Заходу для України не допоможе зниженню напруженості на кордоні

Москва вважає, що військова допомога Заходу для України не допоможе зниженню напруженості на кордоні

Київ • УНН

 • 11388 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Постачання Заходом зброї для України ніяк не допоможе зниженню напруженості на кордоні. Таку думку висловив прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає УНН.

Цитата

"Це все в руслі наших занепокоєнь у зв'язку з освоєнням території України з боку різних постачальників озброєнь, які часто не тільки є оборонними, а й наступальними. Тим більше, нібито згадувалися ПЗРК (переносний зенітний ракетний комплекс-ред.), циркуляція ПЗРК - це взагалі окрема субстанція, яка регулюється міжнародним правом. Це надзвичайно небезпечно і не сприяє зниженню напруженості", — цитують російські ЗМІ прессекретаря Путіна.

Деталі

Пєсков зазначає, що інформація про постачання зброї в Україну, в тому числі ПЗРК, “знаходиться в руслі стурбованостей Росії у зв'язку з освоєнням території України з боку різних постачальників озброєнь".

Додамо

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що країна поставить Україні новий пакет систем безпеки, щоб допомогти підвищити її оборонні можливості перед загрозою поведінки з боку Росії.

За інформацією ЗМІ, британські військово-транспортні літаки в понеділок доставили в Україну протитанкове озброєння в рамках додаткової військової допомоги від Сполученого Королівства, облетівши при цьому повітряний простір Німеччини.

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