Москва отреагировала на отказ Турции от российской вакцины: все опровергает и говорит о "фейках"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Переговоры по поставкам вакцины “Спутник V” в Турцию продолжаются, приведенные в сообщениях цитаты Минздрава Турции об отказе страны от закупки российской вакцины от коронавируса являются якобы “фейком”, сообщил федеральному агентству ТАСС источник в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), передает УНН.
“Переговоры с Турцией продолжаются. Приведенные цитаты (представителя Минздрава Турции) — пример fake news”, — подчеркнул собеседник российского агентства.
Как сообщают федеральные СМИ РФ, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на фоне информации об отказе Турции от вакцины заявил, что результаты тестирования препарата свидетельствуют о его надежности.
“Можно сказать однозначно — результаты тестирования и испытаний говорят о том, что это очень эффективная и надежная вакцина, которая может и обязательно сыграет очень важную роль в борьбе с пандемией”, — отметил Песков.
Ранее Турция приняла решение отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса нового типа. Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, слова которого приводит Habertürk.
“(Российская вакцина) — это аденовирусная вакцина. Проблема возникла из-за соответствия GLP (Надлежащей лабораторной практике). Россия не сумела выполнить (эти условия). Таким образом, для ВОЗ и всего мира не представляется возможным закупать эту вакцину. Мы также не можем выдать разрешение на ее использование. Поэтому она вышла за рамки наших интересов”.
По словам Коджи, в Турции “эта вакцина также не смогла получить лицензию”.
Отметим, cогласно статистике ВОЗ — в Турции 838 895 случаев заболевания, 15 103 человек — погибли.