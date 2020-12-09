Москва відреагувала на відмову Туреччини від російської вакцини: все спростовує та каже про "фейки"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Переговори щодо поставок вакцини “Супутник V” до Туреччини тривають, наведені в повідомленнях цитати МОЗ Туреччини про відмову країни від закупівлі російської вакцини від коронавірусу є нібито “фейком”, повідомило федеральному агентству ТАСС джерело в Російському фонді прямих інвестицій (РФПІ), передає УНН.
“Переговори з Туреччиною тривають. Наведені цитати (представника МОЗ Туреччини) — приклад fake news”, — підкреслив співрозмовник російського агентства.
Як повідомляють федеральні ЗМІ РФ, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков на фоні інформації про відмову Туреччини від вакцини заявив, що результати тестування препарату свідчать про його надійність.
“Можна сказати однозначно — результати тестування і випробувань говорять про те, що це дуже ефективна і надійна вакцина, яка може і обов’язково зіграє дуже важливу роль в боротьбі з пандемією”, — зазначив Пєсков.
Раніше Туреччина прийняла рішення відмовитися від закупівлі російської вакцини від коронавірусу нового типу. Про це заявив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, слова якого наводить Habertürk.
“(Російська вакцина) — це аденовірусна вакцина. Проблема виникла через відповідність GLP (належній лабораторній практиці). Росія не зуміла виконати (ці умови). Таким чином, для ВООЗ і всього світу не є можливим закуповувати цю вакцину. Ми також не можемо видати дозвіл на її використання. Тому вона вийшла за рамки наших інтересів”.
За словами Коджі, в Туреччині “ця вакцина також не змогла отримати ліцензію”.
Зазначимо, за статистикою ВООЗ — в Туреччині 838 895 випадків захворювання, 15 103 осіб — загинули.