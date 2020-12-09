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Пандемія: Туреччина відмовилася від російської вакцини та заявила, що "Росія не виконала жодних вимог ВООЗ"

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Туреччина вирішила відмовитися від закупки російської вакцини проти коронавірусу. Про це міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа заявив виданню Haberturk, передає УНН з посиланням також на Reuters, яке цитувало слова міністра.

За словами міністра, вакцина не відповідає умовам проведення “належних лабораторних досліджень”.

“Росія не зуміла виконати (ці умови). Таким чином, для ВООЗ і всього світу не є можливим закуповувати цю вакцину. Ми також не можемо видати дозвіл на її використання”, — пояснив Фахреттін Коджа.

Відзначимо, що в Туреччині, як повідомляє Haberturk, статистика захворюваності за сьогодні — очікується пізніше. Згідно зі статистикою ВООЗ — в Туреччині 838 895 випадків захворювання, 15 103 людини — загинули.

Влада Туреччини почнуть вакцинацію від коронавируса, як передавало видання Daily Sabah, 11 грудня. Для цього будуть використовувати китайську вакцину. Але президент Туреччини Реджеп Ердоган говорив, що країна веде переговори про купівлю вакцини не тільки з Китаєм, але і з Росією.

Російський МОЗ в листопаді повідомляв, що Туреччина висловила зацікавленість в організації виробництва вакцини “Супутник V”. Перед цим турецька влада хотіла провести токсикологічні дослідження вакцини.

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