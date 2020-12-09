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Пандемия: Турция отказалась от российской вакцины и заявила, что "Россия не выполнила никаких условий ВОЗ"

Пандемия: Турция отказалась от российской вакцины и заявила, что "Россия не выполнила никаких условий ВОЗ"

Киев  •  УНН

 • 15723 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Турция решила отказаться от покупки российской вакцины против коронавируса. Об этом министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил изданию Haberturk, передает УНН со ссылкой также на Reuters, цитировавшее слова министра.

По словам министра, вакцина не соответствует условиям проведения “надлежащих лабораторных исследований”.

“Россия не сумела выполнить (эти условия). Таким образом, для ВОЗ и всего мира не представляется возможным закупать эту вакцину. Мы также не можем выдать разрешение на ее использование”, — объяснил Фахреттин Коджа.

Отметим, что в Турции, как сообщает Haberturk, статистика заболеваемости за сегодня — ожидается позже. Согласно статистике ВОЗ — в Турции 838 895 случаев заболевания, 15 103 человек — погибли.

Власти Турции начнут вакцинацию от коронавируса, как передавало издание Daily Sabah, 11 декабря. Для этого будут использовать китайскую вакцину. Но президент Турции Реджеп Эрдоган говорил, что страна ведет переговоры о покупке вакцины не только с Китаем, но и с Россией.

Российский Минздрав в ноябре сообщал, что Турция выразила заинтересованность в организации производства вакцины “Спутник V”. Перед этим турецкие власти хотели провести токсикологические исследования вакцины.

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