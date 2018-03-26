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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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РФ о высылке дипломатов: недружественный шаг не пройдет бесследно

РФ о высылке дипломатов: недружественный шаг не пройдет бесследно

Киев  •  УНН

 • 11245 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Министерство иностранных дел России выразило протест в связи с принятым решением ряда стран выслать российских дипломатов в ответ на отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании и заявило, что этот шаг не останется без реакции. Об этом говорится в комментарии МИД РФ, передает УНН.

"Выражаем решительный протест в связи с принятым рядом стран-членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов", - говорится в сообщении.

МИД РФ заявило, что рассматривает такой шаг в качестве недружественного и не отвечающего задачам и интересам установления причин и поиска виновных в отравлении Скрипаля.

Речь идет о покушении на жизни российских граждан на территории Великобритании. У российской стороны, несмотря на наши неоднократные обращения к Лондону, нет никакой информации на данный счет. Нет объективных и исчерпывающих данных и у союзников Великобритании, которые слепо следуют принципу евроатлантического единства в ущерб здравому смыслу, нормам цивилизованного межгосударственного диалога и принципам международного права. Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем", - говорится в заявлении российского ведомства.

Напомним, 14 стран ЕС 26 марта сообщили о своем решении выслать российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании российского экс-шпиона Сергея Скрипаля.

Украина также объявила о решении выслать 13 российских дипломатов.

США в свою очередь вышлют 60 россиян и закроют консульство в Сиэтле.

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