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РФ про висилку дипломатів: недружній крок не пройде безслідно

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Міністерство закордонних справ Росії висловило протест у зв'язку з прийнятим рішенням низки країн вислати російських дипломатів у відповідь на отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля у Великій Британії і заявило, що цей крок не залишиться без реакції. Про це йдеться в коментарі МЗС РФ, передає УНН.

"Висловлюємо рішучий протест у зв'язку з прийнятим низкою країн-членів ЄС і НАТО рішенням про висилку російських дипломатів", - йдеться в повідомленні.

МЗС РФ заявило, що розглядає такий крок як недружній і такий, що не відповідає завданням та інтересам встановлення причин і пошуку винних в отруєнні Скрипаля.

"Йдеться про замах на життя російських громадян на території Британії. У російської сторони, незважаючи на наші неодноразові звернення до Лондона, немає ніякої інформації на цей рахунок. Немає об'єктивних і вичерпних даних і у союзників Великобританії, які сліпо слідують принципу євроатлантичної єдності на шкоду здоровому глузду, нормам цивілізованого міждержавного діалогу і принципам міжнародного права. Само собою зрозуміло, що такий недружній крок цієї групи країн не пройде безслідно і ми на нього відреагуємо", - йдеться в заяві російського відомства.

Нагадаємо, 14 країн ЄС 26 березня повідомили про своє рішення вислати російських дипломатів у відповідь на отруєння в Великобританії російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля.

Україна також оголосила про рішення вислати 13 російських дипломатів.

США в свою чергу вишлють 60 росіян і закриють консульство в Сіетлі.

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