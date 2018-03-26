РФ про висилку дипломатів: недружній крок не пройде безслідно
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Міністерство закордонних справ Росії висловило протест у зв'язку з прийнятим рішенням низки країн вислати російських дипломатів у відповідь на отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля у Великій Британії і заявило, що цей крок не залишиться без реакції. Про це йдеться в коментарі МЗС РФ, передає УНН.
"Висловлюємо рішучий протест у зв'язку з прийнятим низкою країн-членів ЄС і НАТО рішенням про висилку російських дипломатів", - йдеться в повідомленні.
МЗС РФ заявило, що розглядає такий крок як недружній і такий, що не відповідає завданням та інтересам встановлення причин і пошуку винних в отруєнні Скрипаля.
"Йдеться про замах на життя російських громадян на території Британії. У російської сторони, незважаючи на наші неодноразові звернення до Лондона, немає ніякої інформації на цей рахунок. Немає об'єктивних і вичерпних даних і у союзників Великобританії, які сліпо слідують принципу євроатлантичної єдності на шкоду здоровому глузду, нормам цивілізованого міждержавного діалогу і принципам міжнародного права. Само собою зрозуміло, що такий недружній крок цієї групи країн не пройде безслідно і ми на нього відреагуємо", - йдеться в заяві російського відомства.
Нагадаємо, 14 країн ЄС 26 березня повідомили про своє рішення вислати російських дипломатів у відповідь на отруєння в Великобританії російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля.
Україна також оголосила про рішення вислати 13 російських дипломатів.
США в свою чергу вишлють 60 росіян і закриють консульство в Сіетлі.