РФ про висилку дипломатів: недружній крок не пройде безслідно

КИЇВ. 26 березня. УНН. Міністерство закордонних справ Росії висловило протест у зв'язку з прийнятим рішенням низки країн вислати російських дипломатів у відповідь на отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля у Великій Британії і заявило, що цей крок не залишиться без реакції. Про це йдеться в коментарі МЗС РФ, передає УНН.