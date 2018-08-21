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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Москва пообещала встречу Суркова и Волкера в обозримом будущем

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков и спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер проведут новую встречу в обозримом будущем. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Москва пообещала встречу Суркова и Волкера в обозримом будущем

"Наши контакты с США ведутся по многим вопросам, в том числе по Сирии и Украине. По Украине идет диалог в рамках формата Волкер - Сурков. Они обмениваются оценками ситуации и планируют новую встречу в обозримом будущем", - отметил Лавров. 

До настоящего момента состоялось четыре встречи помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя госдепартамента США Курта Волкера. Первая - 21 августа в Минске, вторая и третья - в Белграде 7 октября и 13 ноября 2017 года соответственно, четвертая - в Дубае 26 января 2018 года.

Напомним, в конце июля Волкер заявлял, что у него пока нет запланированных встреч с Сурковым.

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