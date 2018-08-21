Москва пообіцяла зустріч Суркова і Волкера у найближчому майбутньому
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Помічник президента Російської Федерації Владислав Сурков і спецпредставник держдепартаменту США з питань України Курт Волкер проведуть нову зустріч у найближчому майбутньому. Про це заявив у вівторок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Наші контакти з США ведуться з багатьох питань, в тому числі щодо Сирії та України. Щодо України йде діалог в рамках формату Волкер - Сурков. Вони обмінюються оцінками ситуації і планують нову зустріч у найближчому майбутньому", - зазначив Лавров.
До теперішнього моменту відбулося чотири зустрічі помічника президента РФ Владислава Суркова і спецпредставника держдепартаменту США Курта Волкера. Перша - 21 серпня у Мінську, друга і третя - у Белграді 7 жовтня і 13 листопада 2017 року відповідно, четверта - у Дубаї 26 січня 2018 року.
Нагадаємо, у кінці липня Волкер заявляв, що у нього поки немає запланованих зустрічей з Сурковим.