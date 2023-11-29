москва отдает свое будущее в залог Пекину - Столтенберг

Реформы на пути к членству Украины включают сферы борьбы с коррупцией и прав меньшинств - НАТО

НАТО предоставила Украине рекомендации по реформам, направленным на борьбу с коррупцией и укрепление верховенства закона и прав человека и меньшинств, признав победы Украины и подтвердив поддержку ее пути к членству в НАТО.