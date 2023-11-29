москва отдает свое будущее в залог Пекину - Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что россия стала слабее в военном, политическом и экономическом плане, все больше сближаясь с Пекином после значительных потерь и стратегических ошибок в Украине.
Северная Корея и РФ используют специальную экономическую зону "Расон" для торговли оружием - Reuters
СЭЗ "Расон" в Северной Корее становится центром увеличения торговли с Россией, что способствует поставке северокорейского оружия в Москву.
В Украине зафиксировали дефицит электроэнергии, просят экономно потреблять электричество
Украина испытывает дефицит электроэнергии из-за увеличения потребления и суровых погодных условий, что заставило "Укрэнерго" призвать к экономии до 18:00. Электростанции не могут удовлетворить спрос, поскольку возобновляемые источники энергии не работают должным образом, а тепловые станции частично выведены из строя.
Реформы на пути к членству Украины включают сферы борьбы с коррупцией и прав меньшинств - НАТО
НАТО предоставила Украине рекомендации по реформам, направленным на борьбу с коррупцией и укрепление верховенства закона и прав человека и меньшинств, признав победы Украины и подтвердив поддержку ее пути к членству в НАТО.
"Чем больше оружия будет поставлено, тем дольше продлится война" - глава МИД Венгрии высказался против военной помощи Украине
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступает против предоставления военной помощи Украине, утверждая, что это затягивает войну.
На климатической конференции ООН Украина представит последствия подрыва Каховской ГЭС и планы восстановления
На COP28 Украина продемонстрирует влияние российской агрессии на окружающую среду, особенно от подрыва Каховской ГЭС, и свои планы по восстановлению.
Совет Украина-НАТО утвердил годовую программу работы
Совет Украина-НАТО утвердил годовую программу для Украины.
Умер Чарли Мангер - американский миллиардер, инвестор и партнер Уоррена Баффета
В возрасте 99 лет умер инвестор-миллиардер Чарли Мангер, многолетний партнер Уоррена Баффета в Berkshire Hathaway. Их партнерство позволило компании расти с коэффициентом 20% в год.
ССО скорректировали огонь HIMARS по вражеской командно-штабной машине: уничтожена дотла
Украинские Силы специальных операций скорректировали огонь из HIMARS, чтобы уничтожить вражескую командную машину на юге страны, которая теперь не подлежит восстановлению.
Зеленский провел совещание по ликвидации последствий непогоды: поручил ускорить работы по восстановлению электричества
Президент Владимир Зеленский распорядился ускорить восстановление электроснабжения и увеличить количество ремонтных бригад после непогоды в Украине, которая привела к гибели 12 человек.