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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 42898 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 103779 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125666 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133110 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169618 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153565 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141262 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130468 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181611 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118335 просмотра

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Москва назвала Sea Breeze-2018 провокацией и пригрозила негативными последствиями

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КИЕВ. 12 июля. УНН. Россия рассматривает проведение украинского-американских военных учений Sea Breeze-2018 как "попытку спровоцировать напряженность" на востоке Украины и Черном море в целом. Об этом сегодня во время брифинга заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, передает УНН.

"Рассматриваем проведение учений Sea Breeze-2018, как попытку в очередной раз спровоцировать напряженность, причем не только на юго-востоке Украины, но и на Черном море в целом", - заявила Захарова.

Напомним, в акватории Черного моря, 9 июля, стартовали международные военно-морские учения Sea Breeze-2018. В них принимают участие военно-морские силы 17 стран мира, в том числе Украины.

"Ответственность за возможные негативные последствия несут те страны, которые втягивают Украину в опасные "игры с огнем", не гнушаясь одновременно обвинять Россию в том, что она угрожает региональной стабильности", - сказала пресс-секретарь российского МИД.

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