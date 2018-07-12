Москва назвала Sea Breeze-2018 провокацією і пригрозила негативними наслідками

"Розглядаємо проведення навчань Sea Breeze-2018, як спробу в черговий раз спровокувати напруженість, причому не тільки на південному сході України, а й на Чорному морі в цілому", - заявила Захарова.



Нагадаємо, в акваторії Чорного моря, 9 липня, стартували міжнародні військово-морські навчання Sea Breeze-2018. У них беруть участь військово-морські сили 17 країн світу, зокрема України.

"Відповідальність за можливі негативні наслідки несуть ті країни, які втягують Україну в небезпечні "гри з вогнем", не гребуючи одночасно звинувачувати Росію в тому, що вона загрожує регіональній стабільності", - сказала речниця російського МЗС.