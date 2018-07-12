Москва назвала Sea Breeze-2018 провокацією і пригрозила негативними наслідками

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Росія розглядає проведення українсько-американських військових навчань Sea Breeze-2018 як "спробу спровокувати напруженість" на сході України і Чорному морі в цілому. Про це сьогодні під час брифінгу заявила речниця російського МЗС Марія Захарова, передає УНН.

"Розглядаємо проведення навчань Sea Breeze-2018, як спробу в черговий раз спровокувати напруженість, причому не тільки на південному сході України, а й на Чорному морі в цілому", - заявила Захарова.

Нагадаємо, в акваторії Чорного моря, 9 липня, стартували міжнародні військово-морські навчання Sea Breeze-2018. У них беруть участь військово-морські сили 17 країн світу, зокрема України.

"Відповідальність за можливі негативні наслідки несуть ті країни, які втягують Україну в небезпечні "гри з вогнем", не гребуючи одночасно звинувачувати Росію в тому, що вона загрожує регіональній стабільності", - сказала речниця російського МЗС.

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