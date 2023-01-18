Москва категорически не заинтересована в мире: в украинском МИДе отреагировали на слова лаврова о переговорах

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"Зеленский выдвигает какие-то абсолютно бессмысленные инициативы, план из 10 пунктов, где навалено все, что можно: продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск отовсюду, покаяние рф, трибунал, осуждение и так далее. О переговорах с Зеленским по его инициативам не может быть и речи", – заявил российский министр.

Реакция МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на слова представителя российского ведомства, заявив, что москва категорически не заинтересована в мире.

“Публичные маневры представителей российского режима о готовности к переговорам, "перемирие на Рождество", ожидание "реальных" предложений Запада – лишь дымовая завеса для подготовки к очередной российской террористической атаке по Украине. Хорошие новости – наши партнеры уже давно не обращают внимания на то, что говорят в мид рф”, – подчеркнул представитель Министерства Олег Николенко.

Детали

Он отметил, что Украина получила широкую международную поддержку Формулы мира Президента Зеленского. Это – комплексный документ из десяти пунктов, воплощение которых поможет восстановить мир на украинской земле и создаст предохранители для не повторения российской агрессии в будущем.

Николенко отметил, что россии придется выполнять мирную формулу, даже если она не нравится кому-то в кремле.

“Чтобы ускорить наступление этого момента, команда МИД во главе с Дмитрием Кулебой будет продолжать работать над обеспечением сил обороны Украины всей необходимой международной помощью: танками, системами противоракетной и противовоздушной обороны, ракетами большой дальности, боеприпасами, тренировкой наших защитников и финансами. Украина победит, а россия – проиграет. О другом не может быть и речи”, – резюмировал спикер МИД.

Дополнение

В сентябре Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН и представил "формулу мира", которая предусматривает мир не только для Украины, но и для всех стран цивилизованного мира, подвергшихся вооруженной агрессии.

Глава государства подчеркнул, что Украина сделает все для того, чтобы мир воспринял украинскую формулу мира.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил поддержку относительно "формулы мира", которую предложил президент Украины Владимир Зеленский.