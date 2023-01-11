Туреччина заявила про підтримку української "формули миру"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу висловив підтримку щодо "формули миру", яку запропонував президент України Володимир Зеленський.
Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Anadolu.
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“Безумовно, наша мета — міцний мир і взаємоприйнятне рішення. Ми віримо, що ця війна закінчиться за столом переговорів. Чим швидше це станеться, тим краще. Але існують нові умови й реалії. Володимир Зеленський запропонував мирний план із десяти пунктів. Як Туреччина, ми підтримуємо цей план і продовжуємо нашу роботу”, — заявив Чавушоглу.
Туреччина від самого початку повномасштабного вторгнення росії в Україну відмовилась запроваджувати санкції проти рф, заявивши про свою роль як посередника.
Нагадаємо
Туреччина заявила, що війна в Україні “легко не закінчиться”, попри неодноразові спроби Анкари організувати мирні переговори між Києвом та Москвою.