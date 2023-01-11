Туреччина заявила про підтримку української "формули миру"

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“Безумовно, наша мета — міцний мир і взаємоприйнятне рішення. Ми віримо, що ця війна закінчиться за столом переговорів. Чим швидше це станеться, тим краще. Але існують нові умови й реалії. Володимир Зеленський запропонував мирний план із десяти пунктів. Як Туреччина, ми підтримуємо цей план і продовжуємо нашу роботу”, — заявив Чавушоглу.

Туреччина від самого початку повномасштабного вторгнення росії в Україну відмовилась запроваджувати санкції проти рф, заявивши про свою роль як посередника.

Нагадаємо

Туреччина заявила, що війна в Україні “легко не закінчиться”, попри неодноразові спроби Анкари організувати мирні переговори між Києвом та Москвою.