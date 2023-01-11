Турция заявила о поддержке украинской "формулы мира"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил поддержку "формулы мира", которую предложил президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Anadolu.
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“Безусловно, наша цель — крепкий мир и взаимоприемлемое решение. Мы верим, что эта война закончится за столом переговоров. Чем быстрее это произойдет, тем лучше. Но есть новые условия и реалии. Владимир Зеленский предложил мирный план из десяти пунктов. Как Турция, мы поддерживаем этот план и продолжаем нашу работу”, — заявил Чавушоглу.
Турция с самого начала полномасштабного вторжения россии в Украину отказалась вводить санкции против рф, заявив о своей роли как посредника.
Напомним
Турция заявила, что война в Украине “легко не закончится”, несмотря на неоднократные попытки Анкары организовать мирные переговоры между Киевом и Москвой.