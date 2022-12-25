"Легко не закінчиться": Туреччина зробила заяву про війну в Україні

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"Схоже, що ця війна не закінчиться легко", - заявив журналістам міністр оборони Хулусі Акар на брифінгу в Анкарі.

"Не буде помилкою сказати, що, незважаючи на всю нашу добру волю і заклик до припинення вогню, ця війна, ймовірно, триватиме і в 2023 році", - сказав Акар.

"Як Туреччина, ми закликаємо до припинення вогню принаймні до гуманітарного припинення вогню. Потім до постійного припинення вогню, а потім до мирних переговорів".

Доповнення

Туреччина цього літа допомогла укласти угоду щодо експорту українського зерна через Чорне море.

У березні вже відбулася зустріч міністрів закордонних справ росії та України на початковому етапі війни, а також інші переговори у Стамбулі.

Однак Туреччина ухилилася від схвалення західних санкцій проти росії, з якою вона розширила торгівлю, постачаючи Україні бойові безпілотники.