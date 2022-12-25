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"Легко не закончится": Турция сделала заявление о войне в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 декабря. УНН. Турция признала, что война в Украине "легко не закончится", несмотря на неоднократные попытки Анкары организовать мирные переговоры между Киевом и Москвой, сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Цитата

"Похоже, что эта война не закончится легко", – заявил журналистам министр обороны Хулуси Акар на брифинге в Анкаре.

"Не будет ошибкой сказать, что, несмотря на всю нашу добрую волю и призыв к прекращению огня, эта война, вероятно, будет продолжаться и в 2023 году", - сказал Акар.

"Как Турция, мы призываем к прекращению огня по крайней мере к гуманитарному прекращению огня. Затем к постоянному прекращению огня, а затем к мирным переговорам".

Дополнение

Турция этим летом помогла заключить соглашение по экспорту украинского зерна через Черное море.

В марте уже состоялась встреча министров иностранных дел россии и Украины на начальном этапе войны, а также другие переговоры в Стамбуле.

Однако Турция уклонилась от одобрения западных санкций против россии, с которой она расширила торговлю, снабжая Украину боевыми беспилотниками.

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