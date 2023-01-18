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Москва категорично не зацікавлена в мирі: в українському МЗС відреагували на слова лаврова про переговори

Київ • УНН

 • 541336 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Міністр закордонних справ рф сергій лавров заявив, що про план мирного врегулювання війни росії проти України, який запропонував президент Володимир Зеленський, "не може бути й мови". Про це УНН пише з посиланням на росЗМІ.

Москва категорично не зацікавлена в мирі: в українському МЗС відреагували на слова лаврова про переговори

Цитата

"Зеленський висуває якісь абсолютно безглузді ініціативи, план із 10 пунктів, де навалено все, що можна: продовольча безпека, енергетична безпека, біологічна, виведення російських військ звідусіль, покаяння рф, трибунал, осуд і так далі. Про переговори із Зеленським за його ініціативами не може бути й мови", – заявив російський міністр.

Реакція МЗС України

Міністерство закордонних справ України відреагувало на слова представника російського відомства, заявивши, що москва категорично не зацікавлена в мирі.

“Публічні маневри представників російського режиму про готовність до переговорів, "перемир’я на Різдво", очікування на "реальні" пропозиції Заходу – лише димова завіса для підготовки до чергової російської терористичної атаки по Україні. Хороші новини – наші партнери вже давно не звертають уваги на те, що кажуть в МЗС рф”, – наголосив речник Міністерства Олег Ніколенко.

Деталі

Він зазначив, що Україна отримала широку міжнародну підтримку Формули миру Президента Зеленського. Це – комплексний документ із десяти пунктів, втілення яких допоможе відновити мир на українській землі та створить запобіжники для неповторення російської агресії в майбутньому.

Ніколенко наголосив, що росії доведеться виконувати мирну формулу, навіть якщо вона не подобається комусь в кремлі.

“Аби пришвидшити настання цього моменту, команда МЗС на чолі із Дмитром Кулебою продовжуватиме працювати над забезпеченням сил оборони України всією необхідною міжнародною допомогою: танками, системами протиракетної та протиповітряної оборони, ракетами великої дальності, боєприпасами, тренуванням наших захисників та фінансами. Україна переможе, а росія – програє. Про інше не може бути й мови”, – резюмував речник МЗС.

Доповнення

У вересні Президент України Володимир Зеленський виступив на Генасамблеї ООН та представив "формулу миру", яка передбачає мир не тільки для України, але й для усіх країн цивілізованого світу, які зазнали збройної агресії.

Голова Держави наголосив, що Україна зробить все для того, щоб світ сприйняв українську формулу миру.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу висловив підтримку щодо "формули миру", яку запропонував президент України Володимир Зеленський.

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