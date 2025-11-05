ukenru
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Москва имитирует «ремонт водопроводов» в Донецкой области пластиковыми баками с технической водой - ЦНС

Киев • УНН

Москва выделила десятки миллионов рублей на ремонт водопроводов в оккупированной Донецкой области. Вместо этого оккупанты лишь устанавливают пластиковые баки с технической водой, несмотря на заявления об успехах.

Москва имитирует «ремонт водопроводов» в Донецкой области пластиковыми баками с технической водой - ЦНС

Москва выделила десятки миллионов рублей на "ремонт водопроводов" на временно оккупированной части Донецкой области, но на самом деле лишь устанавливают пластиковые баки с технической водой. Несмотря на заявления оккупационных властей об "успехах", реальная ситуация остается критической. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

На временно оккупированной части Донецкой области продолжается очередное представление оккупационных властей под названием "борьба за улучшение водоснабжения". Гауляйтер Денис Пушилин представляет ее как "гуманитарную инициативу"

- говорится в сообщении.

По информации аналитиков ЦНС, на самом деле это прикрытие для масштабной схемы по отмыванию российских средств.

Москва выделила десятки миллионов рублей на "ремонт водопроводов" и "обеспечение городов водой". В отчетах Пушилина говорится об установке пластиковых резервуаров - только за последние четыре дня в Донецке появилось еще 35 бочек с технической водой. В целом, по его словам, таких баков уже более тысячи. Это подается как "значительное достижение правительства". Однако в реальности ситуация совсем другая

- сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что в Макеевке, Горловке и ряде других городов жители часами стоят в очередях у пустых синих резервуаров, которые либо не наполняются, либо содержат техническую воду, непригодную для потребления. Параллельно местная "администрация" проводит показательные акции по раздаче ведер и "волонтерских марафонов", создавая иллюзию заботы.

Вместо реального ремонта систем водоснабжения Пушилин объявил "месячник волонтерства", привлекая около двух сотен "добровольцев", которые теперь носят воду жителям верхних этажей - в том числе пенсионерам и людям с инвалидностью

- пишет ЦНС.

По оценкам экспертов ЦНС, эта инициатива - лишь попытка замаскировать хищение бюджетных средств и одновременно отчитаться перед Москвой о "выполненных работах".

"Пропагандистские медиа активно снимают сюжеты, где гауляйтер демонстрирует "заботу о людях", проводит выездные совещания и награждает "волонтеров". На самом же деле это стандартная схема "освоения бюджета", где деньги исчезают в карманах оккупационных чиновников, а вода так и не доходит до людей", - добавили в ЦНС.

Напомним

На оккупированных территориях Украины россияне переводят насосные станции, снабжающие водой котельные, на забор ее непосредственно из водоемов. Это создает угрозу здоровью людей и разрушает оборудование, что может привести к авариям.  

Вита Зеленецкая

ОбществоПолитика
Война в Украине
Донецкая область