москва імітує “ремонт водопроводів” на Донеччині пластиковими баками з технічною водою - ЦНС

ukenru
18:53 • 12428 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
4 листопада, 18:07 • 25829 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
4 листопада, 17:53 • 23531 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
4 листопада, 17:22 • 23699 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
4 листопада, 15:06 • 24640 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 39359 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 36377 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
4 листопада, 12:32 • 19067 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
4 листопада, 11:55 • 18255 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
4 листопада, 11:12 • 15563 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зустріч путіна і Трампа на саміті G20 у ПАР не відбудеться, кремль оголосив заявку своєї делегації без диктатораPhoto4 листопада, 15:36 • 11186 перегляди
Помер Гопічанд Хіндуджа – найбагатша людина Великої Британії4 листопада, 15:56 • 6348 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 19554 перегляди
Супутникові знімки зафіксували будівництво нового мосту між росією та Північною КореєюPhoto4 листопада, 17:28 • 3874 перегляди
Ватикан офіційно заявив: світ врятував Ісус, а не Діва Марія – новий декрет Папи Римського4 листопада, 18:09 • 21151 перегляди
Публікації
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 39362 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto4 листопада, 13:50 • 38013 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 36380 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 57126 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 54644 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кім Чен Ин
Віктор Ляшко
Масуд Пезешкіян
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Південна Корея
Північна Корея
Японія
Реклама
УНН Lite
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 19600 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 35460 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 38964 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 34426 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 38405 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
TikTok
The New York Times
Північний потік

москва імітує “ремонт водопроводів” на Донеччині пластиковими баками з технічною водою - ЦНС

Київ • УНН

 • 120 перегляди

москва виділила десятки мільйонів рублів на ремонт водопроводів на окупованій Донеччині. Натомість окупанти лише встановлюють пластикові баки з технічною водою, попри заяви про успіхи.

москва імітує “ремонт водопроводів” на Донеччині пластиковими баками з технічною водою - ЦНС

москва виділила десятки мільйонів рублів на "ремонт водопроводів" на тимчасово окупованій частині Донеччини, але насправді лише встановлюють пластикові баки з технічною водою. Попри заяви окупаційної влади про "успіхи", реальна ситуація залишається критичною. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

На тимчасово окупованій частині Донеччини триває чергова вистава окупаційної влади під назвою "боротьба за покращення водопостачання". Гауляйтер Денис Пушилін представляє її як "гуманітарну ініціативу"

- йдеться у дописі.

За інформацією аналітиків ЦНС, насправді це прикриття для масштабної схеми з відмивання російських коштів.

москва виділила десятки мільйонів рублів на "ремонт водопроводів" і "забезпечення міст водою". У звітах Пушиліна йдеться про встановлення пластикових резервуарів - лише за останні чотири дні в Донецьку з’явилося ще 35 бочок із технічною водою. Загалом, за його словами, таких баків уже понад тисячу. Це подається як "значне досягнення уряду". Однак у реальності ситуація зовсім інша

- повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що у Макіївці, Горлівці та низці інших міст жителі годинами стоять у чергах біля порожніх синіх резервуарів, які або не наповнюються, або містять технічну воду, непридатну для споживання. Паралельно місцева "адміністрація" проводить показові акції з роздачі відер та "волонтерських марафонів", створюючи ілюзію турботи.

Замість реального ремонту систем водопостачання Пушилін оголосив "місячник волонтерства", залучивши близько двох сотень "добровольців", які тепер носять воду мешканцям верхніх поверхів - у тому числі пенсіонерам та людям з інвалідністю

- пише ЦНС.

За оцінками експертів ЦНС, ця ініціатива - лише спроба замаскувати розкрадання бюджетних коштів і одночасно відзвітувати перед москвою про "виконані роботи".

"Пропагандистські медіа активно знімають сюжети, де гауляйтер демонструє "турботу про людей", проводить виїзні наради та нагороджує "волонтерів". Насправді ж це стандартна схема "освоєння бюджету", де гроші зникають у кишенях окупаційних чиновників, а вода так і не доходить до людей", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

На окупованих територіях України росіяни переводять насосні станції, що постачають воду до котелень, на забір її безпосередньо з водойм. Це створює загрозу здоров'ю людей та руйнує обладнання, що може призвести до аварій.  

Понад 90% дзвінків про воду, жоден не потрапив у ефір: гауляйтер Донеччини пушилін "поспілкувався з народом" - ЦНС11.10.25, 03:10 • 10770 переглядiв

Віта Зеленецька

СуспільствоПолітика
Війна в Україні
Донецька область