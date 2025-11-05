москва імітує “ремонт водопроводів” на Донеччині пластиковими баками з технічною водою - ЦНС

москва виділила десятки мільйонів рублів на "ремонт водопроводів" на тимчасово окупованій частині Донеччини, але насправді лише встановлюють пластикові баки з технічною водою. Попри заяви окупаційної влади про "успіхи", реальна ситуація залишається критичною. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

На тимчасово окупованій частині Донеччини триває чергова вистава окупаційної влади під назвою "боротьба за покращення водопостачання". Гауляйтер Денис Пушилін представляє її як "гуманітарну ініціативу" - йдеться у дописі.

За інформацією аналітиків ЦНС, насправді це прикриття для масштабної схеми з відмивання російських коштів.

москва виділила десятки мільйонів рублів на "ремонт водопроводів" і "забезпечення міст водою". У звітах Пушиліна йдеться про встановлення пластикових резервуарів - лише за останні чотири дні в Донецьку з’явилося ще 35 бочок із технічною водою. Загалом, за його словами, таких баків уже понад тисячу. Це подається як "значне досягнення уряду". Однак у реальності ситуація зовсім інша - повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що у Макіївці, Горлівці та низці інших міст жителі годинами стоять у чергах біля порожніх синіх резервуарів, які або не наповнюються, або містять технічну воду, непридатну для споживання. Паралельно місцева "адміністрація" проводить показові акції з роздачі відер та "волонтерських марафонів", створюючи ілюзію турботи.

Замість реального ремонту систем водопостачання Пушилін оголосив "місячник волонтерства", залучивши близько двох сотень "добровольців", які тепер носять воду мешканцям верхніх поверхів - у тому числі пенсіонерам та людям з інвалідністю - пише ЦНС.

За оцінками експертів ЦНС, ця ініціатива - лише спроба замаскувати розкрадання бюджетних коштів і одночасно відзвітувати перед москвою про "виконані роботи".

"Пропагандистські медіа активно знімають сюжети, де гауляйтер демонструє "турботу про людей", проводить виїзні наради та нагороджує "волонтерів". Насправді ж це стандартна схема "освоєння бюджету", де гроші зникають у кишенях окупаційних чиновників, а вода так і не доходить до людей", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

На окупованих територіях України росіяни переводять насосні станції, що постачають воду до котелень, на забір її безпосередньо з водойм. Це створює загрозу здоров'ю людей та руйнує обладнання, що може призвести до аварій.

Понад 90% дзвінків про воду, жоден не потрапив у ефір: гауляйтер Донеччини пушилін "поспілкувався з народом" - ЦНС