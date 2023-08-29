московский суд оставил в СИЗО игоря "стрелкова" гиркина

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“гиркин, который обвиняется в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, пробудет под стражей до 18 сентября 2023 года”, - говорится в сообщении.

Справочно

игорь "стрелков" гиркин - бывший полевой командир "днр". В ноябре прошлого года Окружной суд Гааги признал его виновным в сбивании рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году и приговорил к пожизненному заключению.

Напомним

Ранее российские телеграмм-каналы и СМИ сообщили о задержании игоря "стрелкова" гиркина в Москве, по предварительным данным, гиркина обвиняют в экстремизме.

После этого, московский суд арестовал бывшего главаря боевиков "днр" на два месяца.