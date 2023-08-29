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15:57 • 33103 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13:40 • 91993 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 73998 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 75059 просмотра

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13 марта, 06:36 • 107102 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 129708 просмотра

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московский суд оставил в СИЗО игоря "стрелкова" гиркина

московский суд оставил в СИЗО игоря "стрелкова" гиркина

Киев • УНН

 • 474201 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. московский суд отказался освободить из СИЗО террориста игоря "стрелкова" гиркина, подтвердив законность его задержания, информирует УНН со ссылкой на сообщение telegram-канал суда.

Цитата

“гиркин, который обвиняется в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, пробудет под стражей до 18 сентября 2023 года”, - говорится в сообщении.

Справочно

игорь "стрелков" гиркин - бывший полевой командир "днр". В ноябре прошлого года Окружной суд Гааги признал его виновным в сбивании рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году и приговорил к пожизненному заключению.

Напомним

Ранее российские телеграмм-каналы и СМИ сообщили о задержании игоря "стрелкова" гиркина в Москве, по предварительным данным, гиркина обвиняют в экстремизме.

После этого, московский суд арестовал бывшего главаря боевиков "днр" на два месяца.

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