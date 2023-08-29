московський суд залишив у СІЗО ігоря "стрєлкова" гіркіна
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. московський суд відмовився звільнити з СІЗО терориста ігоря "стрєлкова" гіркіна, підтвердивши законність його затримання, інформує УНН з посиланням на повідомлення telegram-канал суду.
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“гіркін, який обвинувачується у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності, пробуде під вартою до 18 вересня 2023 року”, - йдеться у повідомлені.
Довідково
ігор "стрєлков" гіркін - колишній польовий командир "днр". У листопаді минулого року Окружний суд Гааги визнав його винним у збитті рейсу MH17 на сході України у 2014 році та засудив до довічного ув'язнення.
Нагадаємо
Раніше російські телеграм-канали та ЗМІ повідомили про затримання ігоря "стрєлкова" гіркіна у москві, за попередніми даними, гіркіна звинувачують в екстремізмі.
Після цього, московський суд арештував колишнього ватажка бойовиків "днр" на два місяці.