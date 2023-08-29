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29 березня, 17:57 • 362734 перегляди

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московський суд залишив у СІЗО ігоря "стрєлкова" гіркіна

московський суд залишив у СІЗО ігоря "стрєлкова" гіркіна

Київ • УНН

 • 474207 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. московський суд відмовився звільнити з СІЗО терориста ігоря "стрєлкова" гіркіна, підтвердивши законність його затримання, інформує УНН з посиланням на повідомлення telegram-канал суду.

Цитата

“гіркін, який обвинувачується у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності, пробуде під вартою до 18 вересня 2023 року”, - йдеться у повідомлені.

Довідково

ігор "стрєлков" гіркін - колишній польовий командир "днр". У листопаді минулого року Окружний суд Гааги визнав його винним у збитті рейсу MH17 на сході України у 2014 році та засудив до довічного ув'язнення.

Нагадаємо

Раніше російські телеграм-канали та ЗМІ повідомили про затримання ігоря "стрєлкова" гіркіна у москві, за попередніми даними, гіркіна звинувачують в екстремізмі.

Після цього, московський суд арештував колишнього ватажка бойовиків "днр" на два місяці.

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